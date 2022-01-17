5428 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمغرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، الأحد، أنه تم تسجيل 5428 إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، فيما تم تسجيل 13 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 3 ملايين و786 ألف و619 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و8669 شخصا، مقابل 24 مليون و612 ألف و973 شخص تلقوا الجرعة الأولى،بحسب وكالة الأنباء المغربية.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و48 ألف و653 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس (آذار) 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 977 ألف و695 بنسبة تعاف تبلغ93.2%، فيما بلغ عدد الوفيات 14 ألف و976.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 55 ألف و982 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 78 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 502 حالة، 17 منها تحت التنفس الاصطناعي .