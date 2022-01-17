وزيرا خارجية فرنسا وأمريكا يبحثان الوضع في اوكرانيا وليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان هاتفياً الأحد الوضع في ليبيا وأوكرانيا.



وجاء ذلك في بيان اصدره مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ).

وبحسب البيان، تحدث بلينكن اليوم مع لودريان بشأن الاجتماع غير الرسمي الأخير لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، والذي عقد في بريست في فرنسا يومي 13 و14 يناير (كانون الثاني)كجزء من الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وقال البيان: "جدد الوزير بلينكن التزام الولايات المتحدة الراسخ بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي المستمر وناقش عزم بلاده على الرد بسرعة وبقوة على أي غزو روسي آخر لأوكرانيا".

وتابع البيان "ناقش الوزيران أيضاً الجهود المبذولة لتعزيز العملية الديمقراطية في ليبيا".