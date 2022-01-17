رصد "ثوران كبير" آخَر لبركان تونغا.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

رُصد "ثوران كبير" آخَر لبركان تونغا بحسب ما ذكرت الإثنين محطة مراقبة مقرها داروين، بعد ثلاثة أيام على أول ثوران تسبب في حدوث موجات تسونامي عبر أجزاء من المحيط الهادئ.



واكتُشف أحدث ثوران للبركان الساعة 22:10 بتوقيت غرينتش الأحد، وفقاً لتحذير أطلقه مركز داروين الاستشاري للرماد البركاني. من جهته أشار مركز التحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادئ أيضا إلى أنه رصد أمواجا كبيرة في المنطقة، قائلاً "قد يكون هذا نتيجة انفجار آخَر لبركان تونغا".