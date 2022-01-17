قومي المرأة: خريطة معرفية لاستخدام الفن في معالجة قضايا المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

قالت الدكتورة عزة كامل المقرر المناوب للجنة منتدى المنظمات الأهلية في المجلس القومي للمرأة، إن المنتدى سيستكمل الأنشطة والجهود من خطة عمله السابقة ومن أهمها إعداد خريطة معرفية لاستخدام الفن في معالجة مختلف قضايا المرأة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمنتدى برئاسة الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس ومقرر لجنة المنظمات الأهلية بمشاركة عدد من عضوات وأعضاء المنتدى، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وأوضحت أن الاجتماع جاء تحت عنوان "حصاد العام لنشاط فرق المنتدى، لاستعراض كافة جهود فرق المنتدى على مدار العام الماضي، وتوضيح التحديات التي واجهت الفرق، كما تم استعراض الخطة المستقبلية للعام الجديد.

من جانبه، أعرب نبيل صموئيل عن بالغ فخره بما حققته اللجنة على مدار خمس سنوات متواصلة منذ بداية نشأة المنتدى وحتى اليوم.

وأكد أن لجنة المنظمات الأهلية، ستواصل جهودها من أجل القضايا التي التزمت بها، قائلا "من الضروري اشتراك جميع أعضاء المنتدى ممن لديهم رغبة للانضمام لفرق العمل من خلال التواصل مع منسقي الفرق".

وشدد على ضرورة تطوير عمل الفرق سواء على مستوى القضايا وبحثها أو على مستوي تيسير وتوزيع أعمال الفرق، مؤكدا استمرار العمل لتحقيق الأهداف التي اجتمع عليها المنتدى.