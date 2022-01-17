شكرا لقرائتكم خبر عن "الحجرف" يلتقي بسفراء ورؤساء بعثات دول مجلس التعاون في بروكسل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم، بسفراء و رؤساء بعثات دول مجلس التعاون في بروكسل، بحضور معالي رئيس الفريق الخليجي للمفاوضات عبدالرحمن بن أحمد الحربي.

وفي مستهل اللقاء هنأ معالي الأمين العام أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات على نجاح القمة الخليجية الـ(42) التي احتضنتها الرياض في 14 ديسمبر الماضي ، مؤكداً بأن مخرجات القمة تعد إضافة داعمة لمسيرة مجلس التعاون المباركة نحو العقد الخامس، برعاية وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- وبما يخدم دول وشعوب مجلس التعاون.

واستعرض معالي الأمين العام مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وشكر أصحاب السعادة على الجهود الملموسة التي يقوم بها السفراء ورؤساء البعثات، متمنياً لهم المزيد من التقدم والعطاء بما يخدم رؤية ورسالة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

حضر اللقاء كلّ من ‏سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة محمد السهلاوي آل علي، وسعادة ‏سفير مملكة البحرين عبدالله بن فيصل الدوسري، وسعادة رئيس بعثة ‏المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير ‏سعد بن محمد العريفي، وسعادة سفير سلطنة عمان نجيم بن سليمان العبري، وسعادة رئيس بعثة دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي عبد العزيز أحمد المالكي، وسعادة سفير دولة قطر خالد بن فهد الهاجري، وسعادة ‏سفير دولة الكويت جاسم محمد البديوي، وسعادة القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في بلجيكا محمد المؤنس، وسعادة رئيس بعثة مجلس التعاون لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل السفير يوسف خليفة السادة.