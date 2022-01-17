العراق.. انفجاران في بغداد والسلطات الأمنية تقول إنها "قريبة جدا" من المنفذين



قالت السلطات الأمنية العراقية، الأحد، إنها "قريبة جدا" من المنفذين لحادثتي تفجيرين في منطقة الكرادة، وسط العاصمة بغداد.



وقال بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية إن السلطات "قامت بتحليل أولي للحادثين وتقاطع للمعلومات المتوفرة"، مضيفة أن "القصاص العادل من المنفذين سيكون عاجلاً غير آجل".



وانفجرت عبوتان، قالت خلية الإعلام الأمني أنهما "صوتيتان" في منطقة الكرادة ببغداد، وقال بيان أمني سابق إن إحداهما انفجرت أمام مصرف "جيهان" الأهلي، والثانية أمام "محل لبيع الخمور".



ووصف بيان خلية الإعلام العملين بـ"الجبانين اللذين يهدفان الى زعزعة الامن والاستقرار وخلط الأوراق".



ويأتي الانفجاران الأخيران بعد أيام من تكرر حوادث مماثلة استهدفت مقار ومنازل سياسيين عراقيين في العاصمة بغداد، لكن لا يعرف بعد إن كانت هذه الأحداث مترابطة.