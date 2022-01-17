شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العراق: انفجارات بغداد أعمال إرهابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصف الرئيس العراقي برهم صالح التفجيرات التي شهدتها بغداد بأنها أعمال إرهابية تهدد السلم الأهلي.

وقال في تغريدة له على حسابه في (تويتر) إن التفجيرات الأخيرة التي طالت بغداد أعمال إرهابية إجرامية مدانة تهدد أمن واستقرار المواطنين.

وأضاف أن هذه التفجيرات تأتي في وقت مريب يستهدف السلم الأهلي والاستحقاق الدستوري بتشكيل حكومة مقتدرة حامية للعراقيين وضامنة للقرار الوطني المستقل.

وبحسب بيان عسكري، فإن شخصين أصيبا بجروح جراء انفجار عبوتين قرب مصرفين في مكانين منفصلين بحي الكرادة في العاصمة بغداد.