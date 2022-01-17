شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء 2700 رحلة طيران أمريكية تحسبا لعاصفة شتوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألغت شركات طيران أكثر من 2700 رحلة جوية أمريكية اليوم الأحد بسبب عاصفة شتوية على وشك أن تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة بريح شديدة وثلوج.

وبحلول الساعة 1730 بتوقيت جرينتش، تجاوز عدد الرحلات الملغاة، سواء داخل الولايات المتحدة أو المغادرة منها، 2700 رحلة وفقا لموقع تتبع رحلات الطيران (فلايت أوير دوت كوم). وأظهرت البيانات كذلك تأجيل ما يزيد على 1500 رحلة.

وألغت أمريكان إيرلاينز أكثر من 600 رحلة. وأظهر موقع (فلايت أوير دوت كوم) إلغاء ما يقرب من 95 بالمئة من الرحلات من مطار شارلوت دوجلاس الدولي في نورث كارولاينا، وهو مركز تابع لأمريكان إيرلاينز.

وتسمح أمريكان إيرلاينز للعملاء المتأثرين بسوء الأحوال الجوية بإعادة حجز رحلاتهم دون رسوم.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن عاصفة شتوية قوية ستضرب شرق الولايات المتحدة من الأحد إلى الاثنين. وأضافت أن من المتوقع تساقط أكبر كمية من الثلوج على ولايتي نورث وساوث كارولاينا، مما سيؤثر بشدة على السفر عبر تلك المناطق.

وتلقى حوالي 74 مليون شخص تحذيرات من الطقس الشتوي حتى مساء السبت، وفقا للهيئة.