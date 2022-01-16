شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخصين في تفجيرين بمنطقة الكرادة في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب شخصان بجروح إثر انفجار قنبلتين صوتيتين اليوم، في العاصمة العراقية.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان لها أن الانفجار الأول استهدف مصرفاً قرب المسرح الوطني بمنطقة الكرادة، أما الثاني فقد استهدف مصرفاً آخر بالقرب من ساحة الواثق.

ويأتي الانفجاران في ظل تصاعد الهجمات بالقنابل التي استهدفت مؤخراً مقرات حزبية، ومنازل سياسيين، فضلاً عن المنطقة الخضراء والقواعد العسكرية العراقية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات، كما لم تتهم الحكومة العراقية أي طرف بالوقوف وراءها.