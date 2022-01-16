أوكرانيا تتهم بيلاروسيا بهجوم إلكتروني

كييف: قال مسؤول أمني أوكراني كبير إن كييف تعتقد أن مجموعة مرتبطة بمخابرات بيلاروسيا نفذت هجوما إلكترونيا استهدف مواقع حكومية أوكرانية الأسبوع الماضي واستخدمت خلاله برامج خبيثة مشابهة لتلك التي تستخدمها مجموعة مرتبطة بالمخابرات الروسية.

وقال سيرهي ديمديوك نائب أمين مجلس الأمن والدفاع القومي لرويترز إن أوكرانيا حمّلت مسؤولية الهجوم، الذي تضمن رسائل تهديد، على مواقع حكومية لمجموعة تعرف باسم (يو.إن.سي 1151). وأضاف أن هذا الهجوم كان غطاء لمزيد من الأعمال التخريبية خلف الكواليس.

ويقدم هذا التعليق أول تحليل مفصل من قبل كييف حول المشتبه بهم وراء الهجوم الإلكتروني على عشرات المواقع. وقال مسؤولون أمس إن روسيا على الأرجح متورطة لكنهم لم يقدموا أي تفاصيل.

وبيلاروسيا حليف وثيق لروسيا.

وضرب الهجوم الإلكتروني عددا كبيرا من المواقع الإلكترونية مع تحذير للأوكرانيين يقول "عليكم أن تخافوا وتتوقعوا الأسوأ"، في وقت تحشد فيه روسيا قواتها بالقرب من حدود أوكرانيا وتخشى كييف وواشنطن من أن تكون موسكو تخطط لغزو جديد لأوكرانيا.

ووصفت روسيا هذه المخاوف بأنها "لا أساس لها".

وأضاف ديمديوك في تعليقه المكتوب "استهداف المواقع كان مجرد غطاء لمزيد من الأعمال التخريبية التي كانت تحدث خلف الكواليس والتي سنشعر بعواقبها في المستقبل القريب".