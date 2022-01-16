8 تنبيهات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الأول لطلاب أولى وثانية ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا مهمًا بشأن مواصفات الورقة الامتحانية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وقالت الوزارة، إنه في إطار الحرص على حسن تنظيم أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي لجميع المدارس (عربي - لغات - دولي) واستكمالا للكتاب الدوري رقم (1) لسنة ۲۰٢٢، وجهت الوزارة باتباع التعليمات الآتية:-

- الإلتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التي أعدت من قبل المركز القومي للامتحانات.

- التأكيد على ألا يضع المعلم الامتحان للصف الذي يدرس له هذا العام.

- يتم وضع الامتحانات على مستوى المدارس، مـن خلال تكليف مـن الموجه الأول لمدرسي المواد الدراسية لكل مدرسة على حدة.

- يتم تصميم الورقة الامتحانية بحيث يؤدي الطالب الامتحان في نفس الورقة، ويخصص جزء مـن الورقة على صورة سلبس يتم نزعه قبل التصحيح للحفـاظ على السرية.

- يتم تصوير الامتحانات داخل الإدارة التعليمية أو داخل المدرسة وذلك من خلال لجنة تشكل من قبل مـدير المدرسة تكـون مسئولة مسئولية كاملـة عن سرية هذه الامتحانات.

- يتم تشكيل لجنة نظام ومراقبة داخل كل مـدرسة وذلك لاتمام عمليـة سير الامتحان، للحفاظ على سرية إجراء الامتحان حتى إعلان النتيجة.

- تشكل لجنة من معلمي المـواد لتقـدير أوراق الإجابـة لكل مـدرسة تحت إشراف الموجـه الأول بالإدارة التعليمية على أن تعلـن نتائج الطـلاب فـي صـورة تقديرات كما ورد بالكتاب الدوري رقم (1) لسنة ٢٠٢٢.

- لمـدير الإدارة التعليميـة اتخـاذ مـا يلـزم مـن اجـراءات فـي ضـوء القواعد المنظمـة ، مع مراعاة تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للحفظ على الصحة العامة.