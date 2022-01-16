أوكرانيا تتوقع المزيد من الأسلحة الروسية

ذكرت السلطات العسكرية الأوكرانية أن الانفصاليين المدعومين من روسيا يكدسون الأسلحة في مناطق بشرقي أوكرانيا، في انتهاك لـ«اتفاق مينسك للسلام» في 2015.
ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن المكتب الصحفي للجيش الأوكراني القول إن انفصاليين، تسلحهم روسيا، نشروا خلال الـ24 ساعة ماضية 275 مركبة عسكرية في أجزاء من منطقتي «دونيتسك» و«لوهانسك»، الخاضعتين لسيطرتهم منذ 2014، وتشمل دبابات ومدافع ذاتية الدفع ومدافع هاوتزر.
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