الحوار لحل النزاعات في العراق

وقال، خلال استقباله وزير خارجية ليتوانيا جابريليوس لاندسبيرج الذي يزور بغداد حاليا، إن العراق يتطلّع إلى بناء أفضل العلاقات مع ليتوانيا، لاسيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، في ظل قرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر فيما يتعلّق بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
بدوره، قال وزير خارجية ليتوانيا إن بلاده على استعداد «للبحث جدياً في آليات تسهيل دخول العراقيين إليها عبر التنسيق المشترك مع السلطات العراقية المختصة، ومعالجة معوقات استئناف الرحلات المباشرة للخطوط الجوية العراقية إلى أوروبا».
وأعرب عن امتنان حكومة ليتوانيا للخطوات التي اتخذها العراق لمعالجة تحدي الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أنها «كانت مثالاً يحتذى به في معالجة هكذا أزمات، ونتطلع لرفع مستوى التعاون بين البلدين».
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