استمرار مشكلة انقطاع الإنترنت في لبنان

وقالت الشركة اليوم الأحد إنه تم تعليق الخدمات مؤقتا إلى أن يتم تزويدنا بالديزل، وعزت الوضع إلى "ظروف خارجة عن سيطرتنا".
ولم يكن هناك اتصال بالإنترنت في أجزاء من بيروت ليلة السبت، وفقا لـ"نتبلوكس" التي تراقب انقطاع الإنترنت في جميع أنحاء العالم. وقالت أوجيرو إنه تم إصلاح الانقطاع بعد ظهر اليوم. ويعاني لبنان منذ أشهر مع تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية. وتواجه عدة أسر نقصا في إمدادات الكهرباء بسبب نقص الوقود.
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