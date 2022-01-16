رئيس وزراء مالي يصف عقوبات “إيكواس” على بلاده بـ “غير القانونية”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 يناير 2022 10:45 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت الحكومة المالية أنها ستتقدم بطعن قانوني ضد العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” عليها.

وقال رئيس وزراء مالي الانتقالي شوغيل كوكالا مايغا، إن بلاده ستلجأ للمحاكم الدولية للطعن في العقوبات “غير القانونية” التي فرضتها دول غرب إفريقيا عليها والهادفة إلى “إخضاعها”.

وأضاف مايغا، في مقابلة بثها التلفزيون العام، قائلا: “هذه الإجراءات غير قانونية بموجب العديد من الاتفاقات الدولية” بينها تلك التي “تحظر عقوبات ضد دول غير ساحلية” مثل مالي.

وتابع قائلا:”لقد وضعنا استراتيجية استجابة ضد عملية الإخضاع لدولة مالي. بعض حزمة الإجراءات ذات طابع قانوني. سنطعن في هذه الإجراءات أمام المؤسسات المختصة على الصعيد الدولي”.

ولم يوضح المسؤول المؤسسات الدولية التي ستلجأ إليها باماكو.

وفرضت دول “إيكواس” والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا في 16 يناير/كانون الثاني الجاري حزمة عقوبات اقتصادية ودبلوماسية صارمة على مالي ردا على رغبة المجلس العسكري في البقاء في السلطة سنوات عدة.

.