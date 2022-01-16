200 ألف منزل شرق أميركا “بلا كهرباء”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 يناير 2022 10:45 مساءً - منذ ساعة واحدة

حذّرت مصلحة الأرصاد الجوية من أن أشد ما في “العاصفة الشتوية الكبيرة” التي تضرب البلاد سيحدث مساءً.

وحذّرت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية صباح الأحد من أن “عاصفة كبيرة ستضرب شرق الولايات المتحدة بين الأحد والاثنين”، مشيرةً إلى أن ما يصل إلى 30 سنتيمتراً من الثلوج قد يغطّي منطقة تمتدّ من تينيسي إلى جورجيا في الجنوب الشرقي، وصولاً إلى فيرمونت وولاية نيويورك في الشمال الشرقي.

ومن المتوقّع أن “تؤثّر العاصفة بشدّة على حركة النقل”، وقد يتسبب مزيج الثلج والجليد بوضع “خطير للطرق”.

وتأثّرت ولاية فلوريدا (جنوب شرق) والمعتادة على أحوال جوية معتدلة في مثل هذا الوقت من العام، بشكل غير مباشر بحيث تسببت عدّة أعاصير نجمت عن العاصفة الشتوية بأضرار في الممتلكات الأحد، بحسب قناة “ويذر تشانيل”.

وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 200 ألف منزل الأحد، بحسب الموقع المتخصص “باور آوتج”، منها 100 ألف منزل في ولاية جورجيا التي بدت الأكثر تأثّرًا بالعاصفة صباح الأحد.

وكان حاكم ولاية جورجيا براين كيمب قد أعلن حالة الطوارئ منذ الجمعة، الأمر الذي أعلن أيضاً في ولايتي فيرجينيا وكارولاينا الشمالية.

ومن المتوقع أن تصل العاصفة الثلجية إلى شرق كندا بحلول الثلاثاء، وفقاً للأرصاد الأمريكية.