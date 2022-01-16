في فرنسا.. البرلمان يقرّ مشروع قانون “شهادة التلقيح”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 يناير 2022 10:45 مساءً - منذ ساعتين

أقرّ البرلمان الفرنسي نهائيًا الأحد، في تصويت أخير للنواب، مشروع القانون في شأن شهادة التلقيح والذي ترغب الحكومة في تطبيقه سريعًا مع تجدد تفشي وباء كوفيد-19.

وأقر القانون بتأييد 215 صوتا واعتراض 58 وإحجام سبعة نواب عن التصويت. وسيلجأ النواب الاشتراكيون الى المجلس الدستوري لضمان احترام “الحريات الأساسية”، ما سيؤخر صدور القانون لبضعة أيام.

يشار إلى أن نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد ‘‘إيفوب’’ لأسبوعية ‘‘لوجورنال دو ديمانش’’ الفرنسية، أظهرت أن 58% من الفرنسيين المستطلعة آراؤهم يؤيدون ‘‘شهادة التلقيح’’، ما يعني أن النسبة تراجعت بخمس نقاط مقارنة بالاستطلاع الذي أجرته المؤسسة نفسها لتلفزيون LCI الفرنسي، بداية الشهر الجاري، حيث أكد 63% من المستطلعة آراؤهم تأييدهم لـ‘‘شهادة التلقيح’’.

وأظهرت نتائج استطلاع ‘‘لوجورنال دو ديمانش’’ أن الغالبية العظمى لمؤيدي المرور من ‘‘الشهادة الصحية’’ إلى ‘‘شهادة التلقيح’’ هم من مؤدي الأغلبية الحاكمة (93%)، يليهم مؤيدو الحزب الاشتراكي (76%) وحزب ‘‘الجمهوريون’’ اليميني المحافظ (72%) وحزب ‘‘الخضر’’ أنصار البيئة (62%).