“مالك فيصل أكرم”.. آخر مستجدات حادثة احتجاز الرهائن في تكساس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 يناير 2022 10:45 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - يناير - 2022 8:50 مساءً

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي إيه)، الأحد، أن منفذ عملية احتجاز رهائن في كنيس يهودي بولاية تكساس يدعى “مالك فيصل أكرم” ويبلغ من العمر 44 عاما ويحمل الجنسية البريطانية.

وأضاف المكتب في بيان “حتى الآن، لا مؤشر على ضلوع أي شخص آخر” في العملية، موضحا أن المحققين يواصلون “تحليل الأدلة في الكنيس”، وأن التحقيقات مستمرة

وكانت سلطات إنفاذ القانون في بلدة كوليفيل الصغيرة في تكساس أعلنت، السبت، أنها تتفاوض مع رجل اتخذ عدة أشخاص رهائن في كنيس يهودي، ويزعم أنه شقيق إرهابية مدانة، وفق الشرطة ووسائل إعلام محليّة.

وبعد ساعات، أعلن حاكم تكساس أنّه تمّ إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين، مؤكّدا أنّهم خرجوا أحياء وسالمين.

وكانت وسائل إعلام أميركية قد تحدث عن أن محتجز الرهائن، الذي قتل برصاص قوات الأمن، كان يطالب بإطلاق سراح “أخته” عافية صديقي، وهي باكستانية مسجونة في تكساس.

ووصف الرئيس الأميركي، جو بايدن، العملية بالعمل الإرهابي، فيما اعتبرت نائبته، كامالا هاريس، أن العمل “يذكر الجميع بضرورة محاربة الكراهية واللاسامية في كل مكان”.