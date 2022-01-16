نائب وزير داخلية إيران يكشف أرقام “كارثية” عن أوضاع المعيشة في البلاد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 يناير 2022 10:45 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 16 - يناير - 2022 8:02 مساءً

يجمع المراقبون أن الشعب الإيراني اليوم بكل شرائحه، وخاصة المتوسطة والفقيرة، يدفع ثمناً باهظاً بسبب سياسات نظام الملالي، التي المالية والإدارية الفاشلة، والعبثية، والتي تقوم على تغذية أذره طهران في الدول المجاورة على حساب التنمية والازدهار في عموم المدن الإيرانية.

واليوم، اعترف نائب وزير الداخلية الإيراني ورئيس منظمة الشؤون الاجتماعية، تقي رستم وندي،، بأن الشعب الإيراني يريد تغيير جذري في البلاد وينبذ الحكومة الدينية.

وقال وندي، مساء الأحد، إن الاحتجاجات التي تشهدها إيران هي أحد المؤشرات على تطلع الإيرانيين لتجحقيق تلك الرغبة.

وقال رستم وندي، في مؤتمر عقد بالعاصمة طهران بشأن الأضرار الاجتماعية في إيران في الضغوط الاقتصادية والمعيشية، إنه: “في السنوات الأخيرة تراجع صمود الشعب الإيراني وتتزايد الرغبة في إجراء تغييرات جوهرية”.

وأضاف، أن “عدم ثقة الإيرانيين في فعالية الحكومة الدينية في مواجهة التحديات الراهنة هي دعوة للفت انتباه السلطات الحاكمة”.

وتابع رئيس منظمة الشؤون الاجتماعية:” أصبحت الرغبة في الهجرة لدي الإيرانيين وترك البلاد أحد المؤشرات الخطيرة والمقلقة إلى حد كبير”، مشدداً على أن “الرغبة في التغيير الجوهري، والميل إلى حكم بعيدا عن الحكومة الدينية أمر يتطلع له الإيرانيين”.

وأضاف نائب وزير الداخلية: “إذا شعرنا أنه بسبب عدم الكفاءة، فإن موقف الناس يسير في اتجاه عدم نجاح الحكومة الدينية في حل تحديات البلاد ربما حكومة أخرى مثل الحكومة العلمانية يمكن أن حل مشاكل البلاد “.

كما أشار وندي إلى إن التهميش الآن بات أحد الأزمات الاجتماعية، وهناك إن 11 إلى 13 مليون شخص في إيران يعيشون في مستوطنات عشوائية تحتاج إلى معالجة.

كما أشار رئيس منظمة الشؤون الاجتماعية إلى زيادة استهلاك الكحول في إيران، مقدرا أنه يبلغ ما بين 9 و 10 % من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 عامً، ويشكلون نحو 5ملايين شخص.

وقال تقي رستم إن حوالي 100 ألف شخص يقدمون على الانتحار في إيران كل عام، حيث يفقد ما بين 5000 و 5500 منهم حياتهم.