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الكناني يكشف عن أولى الخطوات في تنويع الايرادات

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بغداد - ياسين صفوان - كشف النائب أحمد الكناني، اليوم الأحد، عن أولى الخطوات في تنويع الايرادات.
وقال الكناني في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "لم يعمل البنك المركزي على الحفاظ على سعر الصرف والتضخم فقط والتي تعتبر من ضمن اولوياته بل اصبح عامل مهم في تنمية المشاريع الحيوية التي تساهم في رفع مستوى الاقتصاد العراقي في كل قطاعاته مما يعطي الامل في وضع العراق من الناحية الاقتصادية بأننا واخيرا قد خطونا اول الخطوات في تنويع الايرادات ودعم المشاريع الاستراتيجية ذات الجدوى الاقتصادية التي تحقق الانتاج الوطني وتحرك الايدي العاملة وتقضي على البطالة وتساهم من الحد من استيراد المواد الاستهلاكية الرديئة وتحويلها الى انتاج محلي ذات مواصفات ومعايير عالمية والاهم هو الحفاظ على العملة الصعبة".

وأضاف، "نشد على ايدي ادارة البنك المركزي والسياسة التي تنتهجها في دعم الاقتصاد العراقي عبر تسهيل القروض للقطاع الخاص في تنمية المشاريع الاستراتيجية ذات الاهمية".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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