80 طن أغذية ومساعدات سعودية لإغاثة كابول وتعز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هرعت السعودية لتقديم أكثر من 80 طنا من الأغذية والمساعدات الإيوائية للأسر المحتاجة في أفغانستان واليمن أمس لإغاثة المحتاجين.

وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر الأكثر احتياجا في أفغانستان، حيث سلم 17 طنا من المساعدات شملت 250 سلة غذائية، و500 كيس دقيق، و250 حقيبة شتوية، و250 بطانية، وذلك في قلعة فتح الله بالعاصمة الأفغانية كابول، استفاد منها 250 أسرة.

ووزع المركز 63 طنا و558 كجم من السلال الغذائية في مديرية المظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 4039 شخصا من الفئات الأكثر احتياجا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي لليمن.

وبالتوازي قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 136 مستفيدا خلال أسبوع واحد.