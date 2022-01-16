السودان يغلق معبرا حدوديا مع إثيوبيا

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وذكرت صحيفة «الانتباهة» السودانية على موقعها الالكتروني أمس نقلا عن مصادر وصفتها بـ «المطلعة» أن المعبر أغلق العام الماضي في أعقاب مقتل قائد المنطقة العسكرية بنيران قوات مسلحة إثيوبية.
وكان هناك قرار بعبور شاحنات غاز إثيوبية أكد على ضرورة فتح المعبر لدواع أمنية إلا أن الجيش أعاد إغلاقه مجددا.
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