شكرا لقرائتكم خبر الكاظمي: العراق سينهي جميع نزاعاته بالحوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أمس أن العراق ماض في اعتماد الحوار والحلول السلمية لحل النزاعات.

وقال خلال استقباله وزير خارجية ليتوانيا جابريليوس لاندسبيرج، الذي يزور بغداد، «إن العراق يتطلع إلى بناء أفضل العلاقات مع ليتوانيا، ولا سيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، في ظل قرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر فيما يتعلق بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال».

بدوره قال وزير خارجية ليتوانيا «إن بلاده على استعداد للبحث جديا في آليات تسهيل دخول العراقيين إليها عبر التنسيق المشترك مع السلطات العراقية المختصة، ومعالجة معوقات استئناف الرحلات المباشرة للخطوط الجوية العراقية إلى أوروبا».

وأعرب عن امتنان حكومة ليتوانيا للخطوات التي اتخذها العراق لمعالجة تحدي الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أنها كانت مثالا يحتذى به في معالجة هكذا أزمات، ونتطلع لرفع مستوى التعاون بين البلدين.

وحسب بيان للحكومة العراقية، بحث اللقاء سبل تخفيف معاناة العراقيين العالقين على حدود الاتحاد الأوروبي، وإيجاد أفضل الطرق لإنهائها بالشكل الذي يضمن كرامتهم، ويراعي القوانين الدولية والإنسانية.