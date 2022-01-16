شكرا لقرائتكم خبر النواب الليبي: الدبيبة غارق في الفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهم المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة بأنه غارق في الفساد.

وقال في تصريحات نقلها موقع (218) الليبي، إن هناك مطالبة من عدد من النواب بتغيير رئيس الحكومة، من خلال بيان اتهم الحكومة بارتكاب مخالفات كثيرة وقضايا فساد لا يمكن السكوت عنها، لكنه نفى في الوقت نفسه، ما تم تداوله من معلومات حول بيان الـ22 نائبا المطالِب لرئيس مجلس النواب بتكليف فتحي باشاغا برئاسة حكومة جديدة، وقال إنه غير مؤكد.

ويعقد مجلس النواب الليبي جلسة اليوم، من المنتظر أن تخرج عنها قرارات توضح مصير الحكومة الحالية، في ظل رفض متوقع لأي قرار يمس الحكومة من قبل رئيسها عبدالحميد الدبيبة، كما سبق وذكر في مناسبات عدة.

على الصعيد نفسه، تواصل المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، جولتها المكوكية، لبحث الأوضاع في البلاد ودعم الانتخابات.

وقال مصدر دبلوماسي لـ»بوابة الوسط» الليبية، إن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، قامت أمس بزيارة رسمية إلى مصر، قادمة من العاصمة التركية أنقرة، لدعم الاستمرار في عملية سياسية شاملة للجميع وإجراء انتخابات في ليبيا.

وكانت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز عقدت «مباحثات مثمرة»، حسبما وصفت، حول تطورات ليبيا السياسية، في العاصمة التركية أنقرة.

وقالت في تغريدة على حسابها بموقع «تويتر»: عقدت مباحثات مثمرة للغاية في أنقرة مع نائب وزير الخارجية التركي سيدات أونال، والمبعوث الخاص السفير جان ديزدار.

وشددت على ضرورة إجراء الانتخابات بحلول يونيو المقبل، مؤكدة أن المؤسسات الوطنية الليبية تواجه أزمة شرعية لا يمكن حلها إلا من خلال الصناديق.

ولفتت إلى أنها واثقة من إمكانية الاستمرار في الاستجابة لأصوات الليبيين الذين يريدون الذهاب إلى صناديق الاقتراع، ويريدون إنهاء هذه الفترة الانتقالية الطويلة.