الصفدي يبحث في أمريكا مبادرات «التعافي المبكر»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نقلت صحيفة «الوطن» السورية أمس عن مصادر دبلوماسية أردنية القول «إن زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى الولايات المتحدة تستهدف في أحد جوانبها البحث مع مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن المزيد من المبادرات الأمريكية الخاصة بمشاريع «التعافي المبكر» السورية لتخفيف الضغوط التي يعاني منها الشعب السوري جراء العقوبات الأمريكية، وذلك بعد أن قطعت العلاقات السورية - الأردنية شوطا ملموسا في تطورها.

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