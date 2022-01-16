225 ضحية للاضطرابات في كازاخستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت النيابة العامة في كازاخستان أن الاضطرابات العنيفة التي بدأت بتظاهرات سلمية احتجاجا على رفع أسعار المحروقات في كازاخستان، تسببت في مقتل 225 شخصا.

وقال سيريك شلباييف، ممثل النيابة العامة للصحفيين، «خلال حالة الطوارئ، تسلمت المشرحة 225 جثة لأشخاص من بينهم 19 من عناصر الشرطة والجيش»، وأضاف المسؤول أن الجثث سلمت إلى مشارح في جميع أنحاء البلاد، وفق ما أوردته شبكة «يورونيوز» الأوروبية.

وقال شلباييف إن الرقم يشمل المدنيين و»قطاع الطرق» المسلحين الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن، حيث ارتفع عدد المصابين إلى نحو 4600 شخص، وهو أكثر من ضعف ما تم الإبلاغ عنه قبل أسبوع.

واستقر الوضع في كازاخستان خلال الأيام القلائل الماضية بسبب عملية بقيادة الجيش الروسي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وتشكل قوات بيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقرغيزستان جزءا من عملية ستكتمل الأربعاء.

اندلعت الاحتجاجات العنيفة في الدولة المنتجة للنفط في آسيا الوسطى مطلع الشهر الحالي، بعد قفزة في أسعار وقود السيارات ووقود التدفئة.

ضحايا احتجاجات كازاخستان:

206 مدنيين

19 عسكريا

4600 مصاب