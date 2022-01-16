شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشارك في زيارة برلمانية رسمية للإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل، اليوم الأحد، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني يضم النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية بناء على دعوة من صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له خلال الزيارة برئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وعدد من المسئولين الإماراتيين، لتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة على الصعيد البرلماني.