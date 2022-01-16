شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين وأكرم القصاص يؤديان واجب العزاء فى وائل الإبراشي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، والكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، والدكتور جابر طايع أحد قيادات وزارة الأوقاف، والإعلامي محمد الغيطى، واجب العزاء فى وفاة الكاتب الصحفى والإعلامى الراحل وائل الإبراشى، الذى توفى عن عمر يناهز 58 عاما، وذلك بعد رحلة طويلة وصعبة مع العلاج، عانى خلالها من تداعيات فيروس كورونا، وذلك بمقر مؤسسة روز اليوسف.

وكان قد شُيع جثمان الإعلامى الراحل وائل الإبراشي يوم الاثنين الماضي، من مسجد سيدى سالم أبو الفرج بمدينة شربين بالدقهلية، وتم دفن جثمانه بمثواه الأخير بمقابر العائلة.

وائل الإبراشى يعد أحد أشهر الإعلاميين، وهو من مواليد 26 أكتوبر 1963 بالدقهلية، عمل فى بداية حياته بمؤسسة روز اليوسف ثم رأس تحرير جريدة صوت الأمة، قدم برنامجى الحقيقة والعاشرة مساء على شاشة قناة دريم قبل أن ينتقل إلى التليفزيون المصرى عبر برنامج التاسعة.

ورحل الإبراشى تاركا تاريخا حافلا من النجاحات على المستوى الصحفي والتليفزيوني، حيث بدأ حياته المهنية من خلال روزا اليوسف، وجريدة صوت الأمة، ثم اتجه إلى تقديم البرامج التليفزيونية، والتي قدمها بقالب مختلف عن قوالب التقديم التلفزيوني وقتها.