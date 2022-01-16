"يدعى مالك أكرم".. كشف هوية محتجز الرهائن داخل كنيس يهودي في تكساس

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، هوية محتجز الرهائن داخل كنيس يهودي في مدينة كوليفيل بولاية تكساس الأمريكية.

وذكر أنه "يدعى مالك فيصل أكرم، بريطاني الجنسية، وسافر إلى الولايات المتحدة مؤخرا".

وأوضح البيان أنه يبلغ من العمر 44 عاما.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وصف عملية احتجاز رهائن داخل كنيس يهودي في مدينة كوليفيل بولاية تكساس بأنها "عمل إرهابي".

وقال بايدن، في كلمة، اليوم الأحد إن "هذا [احتجاز الرهائن] كان عملا إرهابيا"، مضيفا أنه "لا توجد معلومات كافية عن سبب استهداف المسلح للكنيس".

أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية، أنه تم إطلاق سراح جميع الرهائن دون أن يصابوا بأذى، بعدما احتحجزهم مسلح لساعات في كنيس يهودي في مدينة كوليفيل، فيما أفادت الشرطة بمصرع محتجزهم.