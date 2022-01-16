صور.. حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة في طور سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

شنت الوحدة المحلية لمدينة الطور بجنوب سيناء، اليوم الأحد، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة برئاسة العميد هاني رضا، رئيس مدينة الطور سيناء.

وقال رئيس المدينة، إنه خلال جولته التفقدية بالمدينة لمتابعة حملات النظافة، لاحظ أشخاصًا يقومون ببناء سور أسمنتي حول إحدى العمارات السكنية بحي بدر القديم، وشخص آخر يعمل على إقامة سور أسمنتي حول الوحدة السكنية الخاصة به بمنطقة الفيروز.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح له اليوم الأحد، أنه قام بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية فور اكتشاف حالات التعدي، ودفعت الوحدة المحلية بالمعدات الثقيلة اللازمة لإزالة حالتي التعدي في بدايتها.