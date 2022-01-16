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مقتل 10 أشخاص على أيدي متشددين في بوركينا فاسو

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محمد اسماعيل - القاهرة - واجادوجو - (بي بي سي)


لقي عشرة أشخاص مصرعهم على أيدي متشددين في محافظة "بام" في شمال بوركينا فاسو.

وقال مسؤولون أمنيون محليون إن جماعة مسلحة داهمت قرية نامسيغويان يوم أمس السبت وأضرمت النار في مبانيها وسرقت الممتلكات ودمرت برج خدمة الهواتف المحمولة حتى لا يتمكن السكان من طلب النجدة.

وتكررت حوادث القتل اليومية في بوركينا فاسو خاصة بين صفوف أفراد قوات الأمن.

وتعمل الجماعات المتشددة المسلحة على ترسيخ وجودها في منطقة الساحل في أفريقيا، على الرغم من وجود قوى دولية وإقليمية ومحلية متمركزة فيها. وتوسع نشاط تلك الجماعات في السنوات الأخيرة جنوبا إلى بوركينا فاسو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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