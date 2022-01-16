شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 إرهابيين شمال غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة الباكستانية القضاء على ثلاثة مسلحين من العناصر الإرهابية، خلال تطورين أمنيين شمال غرب باكستان.

وأوضح مسؤول أمني اليوم، أن مسلحين أطلقوا النار على قوات الشرطة أثناء تنفيذها عملية تمشيط، بالتعاون مع وحدات من القوات شبه العسكرية في منطقة "لاكي مروت"، لكن قوات الأمن ردت على مصدر الهجوم، وقتلت اثنين من المهاجمين.

وأضاف أن قوات الشرطة نفذت عملية مماثلة في نفس المنطقة، وتمكنت من القضاء على عنصر إرهابي ثالث.