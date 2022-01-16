شكرا لقرائتكم خبر عن برمجيات خبيثة تضرب عشرات الأجهزة في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية أن الخبراء الأمنيين بالشركة اكتشفوا برمجيات خبيثة في العشرات من أجهزة الحاسب الآلي في أوكرانيا، قد تجعلها غير صالحة للاستخدام.

وقالت الشركة أمس السبت، إنه على الرغم من أن البرمجيات كانت على هيئة برنامج ابتزاز، فإن هدفها الحقيقي كان التمكن من تدمير بيانات عند أوامر القراصنة.

وفي ضوء نشر القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا، يعتبر اكتشاف مثل هذه البرمجيات، التي يمكن أن تعرقل عمل أجهزة الحاسب الآلي الحكومية تطورا مقلقا بالنسبة لكييف.

مع ذلك، لم يعلق خبراء مايكروسوفت على المصدر المحتمل لهذا التهديد، فيما قال نائب رئيس مايكروسوفت توم بورت " في هذا الوقت، لم نرصد تداخل ملحوظ بين السمات المميزة للهجمات وراء هذا الهجوم والجماعات التي عادة ما نتعقبها، ولكننا مستمرون في تحليل النشاط".

وربط خبراء غربيون في الأمن السيبراني والسلطات في كييف بين هجمات سيبرانية سابقة في أوكرانيا والقراصنة الروس، في حين ربطها بعضهم بقطاع الخدمات السرية في البلاد.