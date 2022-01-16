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الجيولوجية : هزتين في الخليج العربي دون تأثيرات على المملكة

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الدمام - شريف احمد - • الهزتان بقوة 4,8 و4,58 وتبعدان ١٩٠ كيلو متراً شمال شرق الخفجي

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، اليوم الأحد، أن مركز المخاطر بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية رصد هزتين أرضيتين في الخليج العربي تبعد ١٩٠ كيلو متراً شمال شرق مدينة الخفجي ، دون أي تأثيرات على الحدود السعودية.

وقال " أبا الخيل ": بلغت الهزة الأرضية الأولى 4,8 والثانية 4,58 علي مقياس ريختر وعمق 10 كيلو متر تحت البحر وهي بعيدتان كل البعد عن الحدود السعودية ولله الحمد بحوالي 190 كيلو متر ، مطمئناً المواطنين والمقيمين بأن الوضع آمن وليس هنالك خطورة تذكر

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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