شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل أسيرًا محررًا من نابلس وشابًا من قلقيلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أسيرًا محررًا من مدينة نابلس وشابًا من مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية في نابلس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وداهمت منزل الأسير المحرر حسام الرزة في منطقة المخفية واعتقلته، عقب تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته.

من جهةٍ أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شابًا أثناء مروره عند حاجز بين بلدة جيوس وقرية النبي إلياس شرق قلقيلية.