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قوات الاحتلال تعتقل أسيرًا محررًا من نابلس وشابًا من قلقيلية

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الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أسيرًا محررًا من مدينة نابلس وشابًا من مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية في نابلس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وداهمت منزل الأسير المحرر حسام الرزة في منطقة المخفية واعتقلته، عقب تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته.

من جهةٍ أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شابًا أثناء مروره عند حاجز بين بلدة جيوس وقرية النبي إلياس شرق قلقيلية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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