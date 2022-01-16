شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكي في المنطقة لتسهيل «الانتقال المدني» بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتوجه مساعدة وزير الخارجية مولي فاي والمبعوث الخاص الجديد للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد إلى الرياض والخرطوم وأديس أبابا في الفترة من يوم غد الإثنين إلى الخميس هذا الأسبوع، لتسهيل الانتقال المدني الديمقراطي في السودان، وإنهاء النزاع الإثيوبي، بحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية، أمس السبت.

وقالت الخارجية الأمريكية: إن المبعوث الجديد للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد ومساعدة وزير الخارجية مولي فاي، «سيشجعان المسؤولين الحكوميين في إثيوبيا» على اغتنام الفرصة الراهنة للسلام من خلال إنهاء الضربات الجوية وغيرها من العمليات القتالية، وإرساء الأسس لحوار وطني شامل.

وبحسب البيان: المسؤولان الأمريكيان سيزوران العاصمة السعودية الرياض لحشد دعم دولي من اجتماع «أصدقاء السودان» لبعثة الأمم المتحدة يونيتامس في جهودها لتسهيل الانتقال المدني الديمقراطي في السودان، ويتابع: «وبعدها سينتقلان إلى الخرطوم للاجتماع مع النشطاء والشباب والقادة العسكريين والسياسيين وآخرين».

وتخرج حشود على نحو متكرر إلى الشوارع للمطالبة بالعودة إلى الحكم المدني منذ أن اتخذ الفريق أول عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر إجراءات قال عنها «تصحيحية»، فيما وصفتها الأحزاب - المبعدة من ترتيبات تقاسم السلطة التي بدأت في 2019 بموجب قرارات قائد الجيش - بـ «الانقلاب».