شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف محذرا المدنيين: طرق مأرب والبيضاء «مناطق عمليات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إجراءات تهدف إلى حماية المدنيين والمسافرين بمأرب والبيضاء والحفاظ على حياتهم، أعلنت قيادة القوات المشتركة، أمس السبت، أن الطرق القادمة من المحافظتين إلى مديريات (حريب، عين، بيحان، عسيلان) مناطق عمليات، مشددة على المواطنين اليمنيين بعدم التواجد قرب تلك الطرق حفاظا على سلامتهم.

وبحسب «واس»، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المواطنين اليمنيين الكرام والمسافرين عدم استخدام الطرق القادمة من محافظتي (مأرب والبيضاء) إلى مديريات (حريب، عين، بيحان، عسيلان) ابتداء من الساعة الثالثة عصرا (1500) من مساء اليوم (أمس السبت) 15 يناير 2022، حتى إشعار آخر.

وأرجع المالكي ذلك الإعلان، باعتبارها مناطق عمليات يتم مراقبتها على مدار الساعة، وسيتم استهداف أي تحركات على هذه الطرق، وتابع: كما تطلب قيادة القوات المشتركة للتحالف من المواطنين اليمنيين عدم التواجد بالقرب من هذه الطرق حفاظا على سلامتهم.

تحقيق انتصارات

في غضون ذلك، حققت قوات الجيش وألوية العمالقة والمقاومة الشعبية، الجمعة، انتصارات كبيرة ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية بمختلف جبهات القتال جنوب وغرب محافظة مأرب، بإسناد مباشر من طيران تحالف دعم الشرعية.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أمس السبت: إن وحدات من قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية شنَّت صباح (الجمعة) هجوما مباغتا تمكنت خلاله من تحرير مواقع إستراتيجية في الجبهة الشمالية الغربية لمأرب، مؤكدا سقوط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، فيما ألقي القبض على عدد من العناصر الإرهابية.

وفي الجبهة الجنوبية، شنت قوات الجيش والمقاومة هجوما تكتيكيا تمكنت خلاله من تحرير مناطق واسعة باتجاه «عقبة ملعا مأرب»، موضحا أن مسافة التقدم الذي حققه أبطال الجيش والمقاومة تزيد على 10 كم.

انهيار الميليشيا

وفي جبهة حريب، حققت ألوية العمالقة تقدما جديدا في عدة محاور، وأصبحت على مقربة من للالتحام بقوات الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة «ملعا»، وسط تخبط وانهيار في صفوف ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وبالتزامن مع المعارك شن طيران التحالف سلسلة غارات استهدفت تحصينات وتجمعات وتعزيزات للميليشيا الإيرانية في مواقع متفرقة جنوب مأرب، وألحق بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأكد المصدر لـ«سبأ»، أن المعارك في الجبهة الجنوبية، التي لا تزال مستمرة حتى الآن، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية لا تحصى في صفوف ميليشيا إيران، لافتا إلى تناثر عشرات الجثث التي تركتها الميليشيا خلفها في الصحراء منذ أيام.

وواصلت قوات «الجيش وألوية العمالقة المقاومة» الجمعة، إحراز تقدماتها الميدانية، على امتداد مسرح العمليات العسكرية في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب. بحسب ما أوردته «سبأ» أمس السبت.

دحر الإرهاب

وتمكن الجيش والعمالقة والمقاومة من دحر الميليشيا الإرهابية الإيرانية، في عدة جبهات قتالية في الجبهة الجنوبية، وسط انهيارات واسعة في صفوفها.

ووفق موقع الجيش اليمني «سبتمبر نت» قال مصدر عسكري: إن قوات الجيش والمقاومة، تمكنت من تحرير، واستعادة مواقع عسكرية إستراتيجية وحاكمة بعد طرد الميليشيا الإرهابية منها، وتكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأشار إلى أن الجيش والمقاومة يتقدمان بخطى ثابتة نحو هدفهم المرسوم الذي خططت له قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة.

وأشاد بالدور الفعال والكبير لطيران التحالف بقيادة المملكة الذي كان حاضرا في معركة الجبهة الجنوبية للمحافظة، وأسهم بشكل كبير بتدمير وشل القدرات القتالية للميليشيا الحوثية الإيرانية.

وفي الجبهة الغربية، شن أبطال قوات الجيش والمقاومة هجوما واسعا على مواقع الميليشيا الحوثية الإيرانية، وتكبيدها خسائر واسعة في العتاد والأرواح.