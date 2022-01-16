السلاح المنفلت والغاز الإيراني في نشرة السومرية

= بعد لقائه العامري.. الصدر يتمسك بحكومة الاغلبية الوطنية.. ودعوات لايجاد اجواء ملائمة للمعارضة.

= تحالف عزم وتقدم يدين الاستهدافات المتكررة لقياداته.. ويطالب بحماية العمل السياسي من السلاح المنفلت.



= لا بديل عن الغاز الايراني.. الكهرباء تقر بصعوبة تحسين واقع الطاقة بالوقت الحالي.. وتتحدث عن حلول مستقبلية.