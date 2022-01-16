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السلاح المنفلت والغاز الإيراني في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = الاتحادية تحدد الاربعاء المقبل موعدا للنظر في دستورية جلسة البرلمان.. والشارع يترقب القرار الحاسم.
= بعد لقائه العامري.. الصدر يتمسك بحكومة الاغلبية الوطنية.. ودعوات لايجاد اجواء ملائمة للمعارضة.

= تحالف عزم وتقدم يدين الاستهدافات المتكررة لقياداته.. ويطالب بحماية العمل السياسي من السلاح المنفلت.


= لا بديل عن الغاز الايراني.. الكهرباء تقر بصعوبة تحسين واقع الطاقة بالوقت الحالي.. وتتحدث عن حلول مستقبلية.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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