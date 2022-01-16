تحذيرات من خطورة استهداف المنظمات الإنسانية في مخيم الهول بسوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

حذر شيخموس أحمد مسؤول المخيمات في الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، اليوم الأحد، من أن تهديد المنظمات الإنسانية العاملة في مخيم الهول يشكل ”سابقة خطيرة“، على حد وصفه.



يأتي ذلك الموقف بعد أيام من مقتل مسعف على يد عناصر تنظيم داعش، وهو ما أضاف المسؤول الكردي بشأنه: ”ثمة خلل أمني وتهديد جدّي في المخيم، حيث خلايا داعش ما زالت موجودة“، بحسب ما نقلته عنه وكالة ”فرانس برس“.

وأكد المسؤول الكردي أن ”تهديد المنظمات الإنسانية والنقاط الطبية يشكّل سابقة خطيرة“، موضحاً أنها بعد الحادث الأخير ”ستواصل تقديم الخدمات الإنسانية لكن ليس بالشكل المطلوب“.