شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران.. إعادة سجن الباحثة الفرنسية عادلخاه لمخالفتها الإقامة الجبرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

أعلنت السلطات القضائية في طهران، الأحد، أن الباحثة الإيرانية-الفرنسية فريبا عادلخاه أعيدت إلى السجن؛ بعدما خالفت شروط الإقامة الجبرية، ودانت الانتقادات التي وجهتها باريس لهذه الخطوة.



وأوقفت السلطات الإيرانية الباحثة في طهران عام 2019، وقضت في العام التالي بسجنها خمس سنوات؛ لإدانتها بتهم تمسّ الأمن القومي، قبل الإفراج عنها ووضعها قيد الإقامة الجبرية، اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر 2020.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت لجنة دعم عادلخاه عن عودة الباحثة إلى السجن، في خطوة جاءت بينما تخوض طهران والقوى الكبرى، ومنها فرنسا، مباحثات في فيينا لإحياء الاتفاق النووي بشأن برنامج طهران النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل أحادي الجانب في العام 2018.