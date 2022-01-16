شكرا لقرائتكم خبر عن "الثقافة تواجه الإرهاب" عضو بالتنسيقية يطالب بالتوسع فى المسارح المتنقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بالمجلس، أهمية مشروع قوافل المسارح المتنقلة، والتي تصل للقري مع التوسع فيها لتشمل جميع محافظات الجمهورية، مع عقد بروتوكولات بين وزارتي الثقافة والشباب لاستغلال مراكز الشباب في العروض المسرحية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، والتي ترأسها وكيل اللجنة محمد سعد الدابي، لمناقشة الاقتراح برغبه المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن تطوير منهجية وطنية لاستخدام مسارح وزارة الثقافة فى مواجهة الإرهاب الفكرى.

وشدد البرلماني علي أهمية المحتوي المسرحي المقدم للشباب، لتقديم المفاهيم الوطنية وحب الوطن والتعبير عن الهوية الوطنية، وؤاد الفكر الإرهابي، منوها لأهمية تفعيل دور مسارح الدولة كافة.

وأشاد عمرو عزت، بنموذج مسرحية "سينما مصر" للمخرج خالد جلال، والتي عبرت بشكل جلي عن الدولة الوطنية المصرية والهوية الوطنية، قائلا: "لقد شاهدته أكثر من 10 مرات، وفي تقديري الشخصي رغم عظمة العرض لكن الامكانيات كانت ضئيله ".

من جانبه أشار إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إلي أن عروض مختلفة علي المسارح المختلفة، ولعل أبرز العروض التي شهدتها السنوات الخمس الماضية عرض "يوم أن قتلوا الغناء" علي مسرح الطليعة لأكثر من 450 ليلة، ويعد من أهم العروض التي تتحدث عن أن الحب هو الذي يصنع العلاقه الإنسانية وليس أي شيء آخر، كذلك العروض أيضا الهامة علي مسرح الطفل.