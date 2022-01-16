تسجيل أدنى حصيلة وفيات يومية بـ"كورونا" منذ يوليو 2021 بروسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

سجلت روسيا 686 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية وهي أدنى حصيلة وفيات بالفيروس منذ الخامس من يوليو 2021 .بينما سجلت أعلى حصيلة إصابات منذ 13 ديسمبر.



وشهد أمس تسجيل 723 حالة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بالفيروس التي تم تسجيلها 321ألفا و 320 حالة وفاة.

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - إن عدد الاصابات الجديدة شهدت ارتفاعا ملحوظا بـتسجيلها 29230 اصابة خلال آخر 24 ساعة ، مقابل/ 27179/ حالة في اليوم السابق ، ما يمثل أكبر حصيلة منذ 13 ديسمبر، ليصل مجموعها إلى عشرة ملايين و803 ألاف و 534 إصابة، بالاضافة الى تماثل 22731 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير، ليبلغ مجموع المتعافين تسعة ملايين و 858ألفا و 615 شخصا.