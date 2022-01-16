شكرا لقرائتكم خبر عن الشيوخ يوافق على المادة المنظمة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بقانون العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة المنظمة لمزاولة المنظمات الدولية إلحاق العمالة المصرية ذات الخبرة للعمل خارج البلاد.

وتقضي المادة 48 حسبما انتهى إليها مجلس الشيوخ، بأنه للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية، أو هيئات عامة عربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية.وعليها أن تقدم إلى الوزارة المختصة بيان بفرص العمل التي تم توفيرها بهذه الجهات وعقود العمل المبرمة.

من جانبه أكد النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة، إن المادة القانونية تعد من أهم المواد بمشروع قانون العمل، حيث أصبح طريق التشغيل في العالم عن طريق شركات التشغيل، لذا كانت المناقشات المُوسعه حرصا من اللجنة على خروج القانون بشكل يمنح هذه الشركات وضع منضبط.

وقال عياد، إن هناك كثير من المواد الصعبة، لاسيما وأنها تنشأ مستجدات في مجتمع لم تكن معتادة عليها، والشكر موصول لرئيس مجلس الشيوخ.

بدوره وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الشكر للجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة ودورها الفعال في المناقشات الثرية لمشروع القانون، قائلاً : لقد منحنا دفعة معنوية.