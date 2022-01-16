صور.. قافلة طبية مجانية في رأس سدر بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

اختتمت القافلة الطبية المجانية التي شنتها مديرية الصحة بجنوب سيناء في وادي مدخل أبو جعدة التابع لمدينة رأس سدر أعمالها، عقب توقيع الكشف الطبي بالمجان على 176 حالة.

قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إن القافلة قامت بعملها داخل وادي أبو جعدة على مدار يومين، وجرى الكشف على 176 مواطن بالعيادات المختلفة، وتحويل 5 حالات لمستشفى أبورديس المركزي لإجراء الجراحات مجاناً، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأكد وكيل الوزارة في تصريح له اليوم الأحد، أنه سيجري إطلاق قافلة طبية يومى الأربعاء والخميس المقبلين بوادى فيران التابع لمدينة ابو رديس، وتضم القافلة 9 تخصصات طبية مختلفة، هي (الباطنة، الجراحة، الأطفال، الجلدية، النساء والولادة، الأنف والأذن، الأسنان، تنظيم الأسرة)، بالاضافة إلى إجراء كافة التحاليل الطبية وصرف العلاج بالمجان.