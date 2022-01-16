نائب رئيس جامعة الأزهر: الامتحانات تسير بهدوء ولم ترد شكاوى من الطلاب - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أكد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي، أنه يتابع سير انتظام الامتحانات في الكليات والتي تجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أي شكاوى من الطلاب؛ مؤكدا أن الامتحانات في كليات فرع أسيوط جرت في ظل التزام كامل من الطلاب بالإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي، والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

جاء ذلك خلال متابعته، امتحانات الفصل الدراسي الأول داخل لجان كليات البنات الإسلامية وعدد من كليات البنين فرع أسيوط، مشددًا على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا داخل لجان الامتحانات.

كما تفقد نائب رئيس جامعة الأزهر، غرف طهي الوجبات ومراحل التحضير وعمليات الغسيل والتنقية التي تمر بها الأطعمة والأوزان المقررة لكل طالب بالمطعم المركزي للطلاب، للاطمئنان على حالة التغذية.

تابع نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، مدى سلامة وصحة الغذاء المقدم للطالبات وتأكد من نضج الطعام ومطابقته لمقاييس الجودة المتعارف عليها؛ مشددًا على ضرورة النظافة الدائمة لمطبخ المدينة الجامعية.