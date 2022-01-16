الأسبوع المقبل.. صرف مرتبات شهر يناير لموظفي الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

تعتزم وزارة المالية صرف مرتبات شهر يناير 2022 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة الأسبوع المقبل.

ووزعت جهات الصرف على يومين، إلى جانب 3 أيام إضافية يمكن خلال الصرف لأي جهة لم تصرف مرتبات موظفيها خلال اليومين المذكورين.

وقالت وزارة المالية في بيان سابق، إنه تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها لصرف مرتبات شهر يناير بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، وكذلك الانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

وذكر طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر يناير، وفبراير، ومارس لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

وأضاف بسيوني إنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر يناير للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم الاثنين 24 يناير، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم الثلاثاء 25 يناير، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام الأربعاء 26 والأحد 30 والاثنين 31 يناير 2022.

جهات صرف يوم الاثنين بعد المقبل 24 يناير

الوزارات: الصحة، والتضامن الاجتماعي، التموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، والداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية).

مديريات الخدمات بالمحافظات: الشئون الصحية، التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق.

الهيئات المستقلة والجهات: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

جهات صرف يوم الثلاثاء بعد المقبل 25 يناير

الوزارات: التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمة والاقتصادية).

مديريات الخدمات بالمحافظات: التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة، ودواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات.

الهيئات المستقلة والجهات: القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى.

أيام 26 و30 و31 يناير 2022

جميع الوزارات والجهات التي لم تصرف مرتبات عامليها خلال اليومين السابقين.