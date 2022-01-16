منظمة الصحة العالميّة توافق على علاجَيْن جديدَيْن لمرضى "كوفيد"

اسماعيل عبد الحي - وافقت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، على عقارين لعلاج المصابين بكوفيد-19 يضافان إلى مجموعة من الوسائل المتاحة، إلى جانب اللقاحات، لدرء خطر الإصابة بأعراض شديدة والموت من الفيروس.

يأتي ذلك في وقت تغص فيه المستشفيات في أنحاء العالم بالمصابين بالمتحور "أوميكرون"، فيما توقعت المنظمة في وقت سابق أن نصف سكان أوروبا سيصابون بحلول مارس.

وفي توصيتهم التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية "بي إم جي" (BMJ)، قال خبراء المنظمة إن عقار إلتهاب المفاصل الباريسيتينيب baricitinib المستخدم مع الكورتيكوستيرويدات لعلاج مرضى كوفيد المصابين بأعراض حادة أو حرجة، أدى إلى تحسين نسبة البقاء على قيد الحياة وتقليل الحاجة إلى أجهزة التنفس الإصطناعي.

وأوصى الخبراء أيضا بالعلاج بالأجسام المضادة الاصطناعية سوتروفيماب Sotrovimab لمرضى كوفيد الذين يعانون من أعراض غير خطيرة والمعرضين لخطر دخول المستشفى، مثل المسنين والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة أو أمراض مزمنة مثل مرض السكري.

وأعتبرت فوائد سوتروميفاب للأشخاص غير المعرضين لخطر الدخول للمستشفى غير مهمة، وقالت منظمة الصحة إن فعاليته ضد متحورات جديدة مثل "أوميكرون" لا تزال غير مؤكدة.

وحتى الآن حصلت ثلاثة علاجات أخرى لمرضى كوفيد على موافقة منظمة الصحة، بدءا بالكورتيكوستيرويدات للمصابين بأعراض حادة في سبتمبر 2020.

والكورتيكوستيرويدات منخفضة التكلفة وتستخدم على نطاق واسع لعلاج الإلتهابات التي ترافق عادة الحالات الحادة.

والعقاران المستخدمان لعلاج مرضى إلتهاب المفاصل، توسيليزوماب tocilizumab وساريلوماب sarilumab، اللذان أوصت بهما منظمة الصحة ينتميان إلى عائلة تسمى "مضادات الإنترلوكين-6" (أو مضادات IL-6 ) وهما يحاربان، مثل الكورتيكوستيرويدات، جموح الجهاز المناعي الذي يبدو أنه مصدر الأشكال الحادة من كوفيد.

ووافقت منظمة الصحة على العلاج بالأجسام المضادة الاصطناعية ريجينيرون Regeneron في سبتمبر، وتقول الإرشادات إنه يمكن إستخدام سوتروفيماب على نفس الفئة من المرضى.

وتحدث توصيات منظمة الصحة المتعلقة بعلاج كوفيد بإنتظام بناء على البيانات الجديدة من التجارب السريرية.

المصدر: أ ف ب