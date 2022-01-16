مقتل طفل على الأقل وإصابة عناصر لـ”طالبان” جراء انفجار في كابل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت السلطات الأفغانية أن طفلا قتل وأصيب عدد من عناصر حركة “طالبان” جراء انفجار في ولاية كابل اليوم الأحد.

وأكد المتحدث باسم مديرية الأمن في كابل، مبين خان، وفقا لقناة “طلوع نيوز” أن لغما أرضيا ضرب عربة عسكرية لـ”طالبان” في منطقة بغرامي قرب العاصمة كابل، أسفر عن مقتل طفل وإصابة أربعة من عناصر الحركة.

من جانبها، نقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن شهود عيان قولهم إن الانفجار أودى بحياة طفلين وخلف عددا من الجرحى بين المدنيين.