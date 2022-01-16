سماع دوي انفجار في العاصمة الصومالية مقديشو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

نجا محمد إبراهيم معلمو المتحدث باسم الحكومة الصومالية، الأحد، من محاولة اغتيال عبر تفجير انتحاري بوسط العاصمة مقديشو.



وقالت الشرطة الصومالية في بيان، إن التفجير استهدف المتحدث باسم الحكومة الصومالية، أثناء عبور سيارته في شارع مكة المكرمة وسط مقديشو.

وبحسب التقارير الأولية أصيب معلمو بجروح خطيرة إثر التفجير الانتحاري .

ووصلت قوات الأمن الصومالية موقع التفجير ونقل معلمو الى مستشفى في العاصمة لتلقي العلاج.

ومعلمو هو أحد المقربين من رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، الذي يخوض صراعا مع الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو، بسبب مساعي الأخير تأجيل الانتخابات واستمراره في السلطة.

ويعد هذا الهجوم الذي يستهدف المسؤولين في الصومال نادرا، إذ تركز الهجمات التي تشنها حركة الشباب الإرهابية، على أهداف عامة دون أن يكون المسؤولون هدفا لها في الفترة الأخيرة.