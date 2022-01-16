تعليق جديد من تحالف الفتح بشأن شرعية جلسة البرلمان الأولى - عاجل

وقال الفتلاوي في حديث للسومرية نيوز، إن "جميع القوى السياسية عليها "السمع والطاعة" لقرار المحكمة الاتحادية المرتقب بشأن شرعية الجلسة الأولى من عدمها، سواء كانت هذه القوى من الاطار او التيار او الكرد او السنة".

وأضاف، إن "الكثير من الموازين ستتغير في حال تم حل المشاكل والخلافات بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري".

وكان عضو الاطار التنسيقي رسول راضي، قد أكد في وقت سابق، "وجود وساطات من داخل العراق لتقريب وجهات النظر واذابة الجليد بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".

وأشار راضي في حديث للسومرية نيوز، انه "خلال الايام المقبلة سيكون هناك توحيد بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري لتوحيد الصف الشيعي".